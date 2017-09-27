27/09/2017 11:49


Şemdinli'de çatışma çıktı 5 terörist öldürüldü

hakkari çatışma

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

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