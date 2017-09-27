Yurt geneli hava durumu 27 Eylül 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı düşüyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı az bulutlu 26
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu 28
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31