27/09/2017 09:59


Yurt geneli hava durumu 27 Eylül 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı düşüyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı az bulutlu 26

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31


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