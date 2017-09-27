27/09/2017 09:50


Ece Çelik davasıyla ilgili flaş gelişme

Ece Çelik

Geçtiğimiz Temmuz ayında Adana'da yaşanan olayda 23 yaşındaki Ece Çelik, sevgilisi İbrahim Çelik tarafından kamyonetli saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı

Verdiği ifadede Ece'yi kurtarmak isterken kaza ile ezdiğini ileri süren tutuklu sanık İbrahim Deveci hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, Ece'yi araçtan zorla indirip götürmek isteyen Ece'nin erkek arkadaşı tutuksuz Hakan Çelik (30), Hüseyin Aybak ve Mehmet Zengin hakkında da 7 yıldan 21 yıla kadar ceza istedi. Deveci ifadesinde, "Amacım Ece'yi kurtarmaktı. Hüseyin Aybak silah doğrultunca kafamı öne eğmek zorunda kaldım ve direksiyonu sol tarafa kırıp oradan uzaklaştım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum" demişti. Ece Çelik, 21 Aralık'ta görülecek duruşmaya katılıp, konuşabilirse davaya ışık tutacak.


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