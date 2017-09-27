27/09/2017 09:35


İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var

uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.20 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Özel harekat polisinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Beyoğlu, Bağcılar, Eyüp, Ümraniye ve Şişli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin ve 5 tabanca ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 30 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 15 kilo esrar, satışa hazır 40 paket eroin, 5 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Ekipler, lüks eğlence merkezlerinde kokain satışı yaptıkları illeri sürülen 15 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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