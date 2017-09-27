27/09/2017 08:57


Meteoroloji İstanbul'u yeniden uyardı yağış çok kuvvetli geliyor

istanbul sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarıya göre kentte bugün şiddetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada “İstanbul’da aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.” bilgisi paylaşıldı.


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