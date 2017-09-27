27/09/2017 08:47


Önce askerler şimdi de 200 öğrenci hastaneye kaldırıldı

gıda zehirlenmesi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bulunan 5 farklı okulda yediği yemek sonucu rahatsızlanan 200 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde taşımalı eğitim veren okullarda öğle saatlerinde yemek yiyen öğrenciler okul çıkışında rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri olan öğrencilerden bir kısmı öğretmenler tarafından hastaneye kaldırılırken, bazı öğrenciler ise eve gittikten sonra oluşan şikayet üzerine aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kocaköy ilçesinde taşımalı eğitim veren Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Kocaköy Lisesi ve 15 Temmuz İlkokulu’ndaki öğrenciler öğle yemeğinde çıkan pilav ve tavuk yemeğinin ardından baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

Öğrencilerin bir kısmı öğretmenler tarafından hastaneye kaldırılırken, bazı öğrenciler ise evlerine gittikten sonra yaşanan şikayet üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 öğrenci kaldırıldıkları Kocaköy Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından bazı öğrenciler Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi.Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilere müdahale edilirken, durumu ciddi olanların ise mideleri yıkandı. Zehirlenme vakasının meydana geldiği okullara aynı şirketin yemek verdiği belirtildi. 


Pegasus
Pegasus'tan son dakika Erbil kararı
bira mi kokteyl mi?
BİRA MI, KOKTEYL Mİ?
Yusuf Tekin
MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor
sahte estetik kurbanı
Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış
James Mattis
ABD Savunma Bakanı ölümden döndü
İlgili Haberler
Pegasus

Pegasus'tan son dakika Erbil kararı

sahte estetik kurbanı

Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış

hakkari çatışma

Şemdinli'de çatışma çıktı 5 terörist öldürüldü

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 27 Eylül 2017

Son Dakika Haberleri
Yusuf Tekin

MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor

bira mi kokteyl mi?

BİRA MI, KOKTEYL Mİ?

James Mattis

ABD Savunma Bakanı ölümden döndü

Sporting Braga Medipol Başakşehir

Sporting Braga Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam