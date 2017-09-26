26/09/2017 20:52


İstanbul'u kana bulayacaklardı son anda yakalandılar

daeş şüphelisi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ihbara göre terör örgütü DAEŞ üyesi 3 terörist İstanbul'a eylem yapmak üzere gitti. Bunun üzerine ekipler teröristlere yönelik operasyon düzenledi

Elde edilen dijital malzemelerin incelemesinde çok sayıda resim, belge ve döküman olduğu tespit edildi. Dijital incelemede, propaganda amaçlı çekilen örgütün infaz görüntüleri, örgüt üyelerine ait fotoğraflar, örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait resimlerin olduğu çok sayıda videoları bulundu. 3 kişi emniyette sorgulandı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 DEAŞ örgütü üyesi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Üst düzey sorumlu oldukları belirtilen 3 DEAŞ’lıdan ele geçen dijital malzemelerin incelemesinde,  ABD’nin Boston kentindeki terör saldırısında kullanılan bombanın fotoğraflı yapım tarifi çıktı. 3 kişinin bu tarife göre yapacakları bomba ile sansasyonel eylem planladıkları  belirlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 22 kişinin de işlemlerinin ardından sınırdışı edildiği bildirildi.


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