26/09/2017 10:40


TSK terör hedeflerini bombalamaya devam ediyor

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyona devam ediyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından edinilen son bilgiye göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.


hava harekatı
TSK terör hedeflerini bombalamaya devam ediyor
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