26/09/2017 10:36


Meis Adasında korkutan yangın

Meis Adası

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki Meis adasında sabah erken saatlerde çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü

Meis adasından yükselen dumanlar Kaş ve çevresinden de görülürken, yangına herhangi bir müdahale olmadığı belirtildi.Kaş Belediye Başkanı AK Partili Halil Kocaer kardeş şehir Meis’teki yangınla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü ve yangına müdahale için talepte bulunduğunu söyledi.

Başkan Kocaer, "Konuyu Antalya Orman Bölge Müdürü'ne ilettim. Sahanın uluslararası saha olduğunu, izin almadan müdahale edemeyeceklerini, ancak konuyu Orman Genel Müdürü'ne ileteceğini söyledi" dedi. Adada çıkan yangın hala söndürülemedi. 


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