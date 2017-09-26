26/09/2017 10:06


İstanbullular için uyarı öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor

yağışlı hava

Alınan son bilgiye göre öğleden sonra İstanbul'da yağış etkisini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli , güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


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