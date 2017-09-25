25/09/2017 22:07


Neşet Ertaş vefatının 5. yıl dönümünde anıldı

Neşet Ertaş

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 5. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Bayram Bilge Toker, Erol Parlak, Hasan Saltık, merhum sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, ailesi ve sevenlerinin katıldığı kabir ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu; daha sonra dua edildi. Başkan Bahçeci, kabir ziyaretinde Neşet Ertaş’a olan duygularını şöyle anlattı:

"Bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerimizden büyük usta Neşet Ertaş’ı 5'inci ölüm yıldönümünde anıyoruz. Bizlerde büyük ustamızı tekrar yad etmek için, sevenleri olarak kabri başında dualarla andık. Neşet Ertaş, Anadolu insanının sesi, duygusu olmuş; sevincini, neşesini, hüznünü, sevgisini her şeyini mısralara dökmüş. Neşet Ertaş çok önemli bir ozanımızdır. Onun yokluğunu 5 yıldır gerçekten hissediyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. Kabri başında hep birlikte dua ettik. Ustamızın ismini en güzel şekilde taşıdığı için Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'a teşekkür ediyorum. Dünyada her şeyin ranta çevrildiği bir dönemi yaşıyoruz ama bu dönemde gerçekten onun maneviyatını mutlu edecek şekilde Neşet Ertaş’ı temsil ediyor. Ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkese başsağlığı diliyorum. Büyük Ustamızı rahmetle, minnetle tekrar anıyorum."


Kadri Gürsel
Son dakika Cumhuriyet davasında tahliye kararı
beyaz saray
Beyaz Saray IKBY'nin referandum oylamasıyla ilgili ne dedi
erbil haberleri
Erbil'de kutlamalar erken başladı
kuzey ırak referandum
IKBY referandumundan ilk sonuçlar geliyor
AÖF kayıt yenileme
2017 AÖF kayıt yenileme nasıl ve kaç kadara yapılacak
İlgili Haberler
on numara çekilişi

25 Eylül 2017 On Numara çekiliş sonuçları

Hakan Hepcan

Ve Hakan Hepcan hakkında karar verildi

Hakan Hepcan

Hakan Hepcan'a şok mahkemeye sevk edildi

şirinevler metro

İstanbul'da korkutan yangın metro istasyonu kapatıldı

Son Dakika Haberleri
Kadri Gürsel

Son dakika Cumhuriyet davasında tahliye kararı

beyaz saray

Beyaz Saray IKBY'nin referandum oylamasıyla ilgili ne dedi

erbil haberleri

Erbil'de kutlamalar erken başladı

kuzey ırak referandum

IKBY referandumundan ilk sonuçlar geliyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam