Neşet Ertaş vefatının 5. yıl dönümünde anıldı

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 5. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Bayram Bilge Toker, Erol Parlak, Hasan Saltık, merhum sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş, ailesi ve sevenlerinin katıldığı kabir ziyaretinde ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu; daha sonra dua edildi. Başkan Bahçeci, kabir ziyaretinde Neşet Ertaş’a olan duygularını şöyle anlattı:

"Bu toprakların yetiştirdiği en önemli değerlerimizden büyük usta Neşet Ertaş’ı 5'inci ölüm yıldönümünde anıyoruz. Bizlerde büyük ustamızı tekrar yad etmek için, sevenleri olarak kabri başında dualarla andık. Neşet Ertaş, Anadolu insanının sesi, duygusu olmuş; sevincini, neşesini, hüznünü, sevgisini her şeyini mısralara dökmüş. Neşet Ertaş çok önemli bir ozanımızdır. Onun yokluğunu 5 yıldır gerçekten hissediyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. Kabri başında hep birlikte dua ettik. Ustamızın ismini en güzel şekilde taşıdığı için Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'a teşekkür ediyorum. Dünyada her şeyin ranta çevrildiği bir dönemi yaşıyoruz ama bu dönemde gerçekten onun maneviyatını mutlu edecek şekilde Neşet Ertaş’ı temsil ediyor. Ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkese başsağlığı diliyorum. Büyük Ustamızı rahmetle, minnetle tekrar anıyorum."