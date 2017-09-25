25/09/2017 16:50


Hakan Hepcan'a şok mahkemeye sevk edildi

Hakan Hepcan

Galatasaraylı Gomis'e 'maymun' benzetmesi yapan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sarı kırmızılı takımın futbolcusu Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan Hakan Hepcan, bugün polis nezaretinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi.Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan tutuklanma talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

 


Hakan Hepcan
Hakan Hepcan'a şok mahkemeye sevk edildi
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