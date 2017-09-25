25/09/2017 16:47


İstanbul'da korkutan yangın metro istasyonu kapatıldı

şirinevler metro

İstanbul Şirinevler metro istasyonunda yangın paniği yaşandı. Metronun girişinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın saat 13.45 civarında Bakırköy Ataköy Metro istasyonunun girişindeki büfede çıktı. Yangın nedeniyle metro istasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Siyavuşpaşa, Kocasinan ve Bakırköy itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürüde söndürdü.İtfaiyenin incelemeleri devam ederken metro seferleri kontrollü olarak yapıldı. Metro Ataköy istasyonunda durmadan devam ederken, metronun girişine şerit çeken polis ve güvenlik ekipleri, vatandaşların metroya girmesine izin vermedi. Metro da bu istasyonu geçerek, yolcuları bir önceki ve bir sonraki duraktan aldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların tamamlanmasından sonra istasyon yeniden ulaşıma açıldı.


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