25/09/2017 16:17


Teröristler bu kez göçmenleri vurdu 1 ölü 5 yaralı

hakkari şemdinli

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi’nde terör örgütü PKK tarafından atılan havan mermisi yabancı göçmenlerin bulunduğu alana düştü. Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı

Şemdinli merkezine 70 km. uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik Beldesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda teröristlerin Balkaya Dağları’ndan attığı havan topu mermisi, Türkiye’ye kaçak yollardan geçiş yapan ve bu sırada Jandarma Tabur Komutanlığı’ndaki işlemleri için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kişinin bulunduğu noktaya isabet etti. Meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulanslar sevk edilirken, güvenlik güçleri, Balkaya Dağları’nın bulunduğu bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 


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