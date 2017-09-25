25/09/2017 12:44


Flaş uyarı soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

yağışlı ve soğuk hava

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapılan açıklamaya göre etkili olacak şiddetli yağış baskınlara neden olabilecek

iğer yandan 'Montları çıkarın' uyarısı yapan Şen, Marmara'da sıcaklığın perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına ineceğini, hafta sonuna kadar şiddetini azaltarak devam edeceğini açıkladı. Şen, Batı ve Doğu Karadeniz'de de önümüzdeki 2 gün şiddetli yağış beklendiğini kaydetti.Sıcaklıklar önümüzdeki hafta tekrar artacak ve Eylül ayı ortalamalarına ulaşacak. 


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