25/09/2017 12:35


Kadir Topbaş'ın yerine gelecek ismi Başbakan açıkladı

kadir topbaş

Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında yaptığı açıklamada Kadir Topbaş'ın istifasına ilişkin konuştu

Başbakan Yıldırım, "Kadir Topbaş istifa mı etti istifa mı ettirildi?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Takip edemedim, ben MGK toplantısındaydım. “istifa etti” diye bir bilgi geldi. Ama orada istifa ettirildim gibi bir şey mi dedi? İstifa tek taraflı bir iradedir. Siz bir görevdesiniz. Ben istifa ediyorum dersiniz, bitti. Bundan doğal bir şey yok. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok ben onu bilemem. Ama ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı herhalde Kadir beydedir. Kadir bey ile konuştum. İstifaden önce de konuştum, istifa ettikten sonra da görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece."

Basın mensuplarını Topbaşı'ın yerine kimin geleceğini sordu. Yıldırım, "Yerine, bir arkadaş, ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bununla ilgili Pazar günü genel başkanımız, belediye başkanlarıyla geniş katılımlı bir değerlendirme yaptı. Ve bu hafta sonunda da doluyor süre. Perşembe günü 28 Eylül’de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve seçim yapacak. Bir arkadaşımız görevi doldurmuş olacağız " dedi. Yıldırım, "2019 için pek çok yerde İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için adınız geçiyor?" sorusuna ise "Şimdi koltuk boşaldı, başka biri gelip oturacak. Bizi nereye koyacaksın? Dolu koltuk yani. Bizim de burada iyi kötü işimiz var" yanıtını verdi.


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