25/09/2017 10:14


Bakan'dan Habur Sınır Kapısı ile ilgili flaş açıklama

Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın ulaşıma kapatıldığına dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandumdan geri adım atmamasının ardından Türkiye'nin de Habur Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermediği yönündeki iddiaları değerlendiren Tüfenkci, "Şu anda kapatma yok. Geçişler güvenlik gerekçesiyle sıkı kontrollü sağlanıyor. Irak tarafından gelenlerin daha sıkı kontrolle geçişlerine izin veriyoruz. Karşıdan gelen araçlar için denetimi artırdık" dedi.

Türkiye'deki bazı tır şoförlerinin kendileri tedirgin olduğu için sınırdan geçmek istemediklerinin altını çizen Tüfenkci, "İlerleyen saatlerdeki gelişmelere göre durumu ve gelişmeleri yeniden değerlendiririz" diye konuştu.


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