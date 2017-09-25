Yurt geneli hava durumu 25 Eylül 2017
Meteorolojiden alınan son tahminlere göre yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34