25/09/2017 10:12


Yurt geneli hava durumu 25 Eylül 2017

hava durumu

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34


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