Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumuyla ilgili bilgi verdi

Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan ile akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.