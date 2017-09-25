25/09/2017 09:48


Atatürksüz Eğitime Hayır mitingine yüzlerce kişi katıldı

Atatürksüz eğitim sistemi

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan çağrıyla Kadıköy’de “Atatürksüz Eğitime Hayır” mitingi düzenlendi

Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen miting saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş da mitinge katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan yaptığı konuşmada 2017-2018 Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programının eleştirisini yapmak ve bilgilendirmede bulunmak için miting düzenlediklerini söyledi. Çölaşan, “Cumhuriyetin eğitimi laik eğitimdir. Laik, bilimsel, ulusal, kamusal ve karma. Devlet eğitimi üstlenir, parasız eğitimdir. Kız çocuklarımızla erkek çocuklarımız ayrılmaz, hep birlikte geleceği birlikte kurarlar. Bilimseldir. Çünkü sorgulayıcı aklı öne geçirir. İnsanı insan olarak, tarikatların etkisi altında kalmadan, biat etmeden özgür olarak bilgiye sahip olmak, oyunu ve kararlarını verebilmek için yetiştirilir” dedi.

Çölaşan, “Türkiye Cumhuriyeti bütün Ortadoğuda, bütün İslam ülkeleri içerisinde tek laik ülkedir. Bu nedenle demokrasiyi kurmuştur. Demokrasinin yaşaması için aydınlık bir Türkiye, çağdaş bir Türkiye, temel hak ve hürriyetlere saygılı bir Türkiye, çağdaş insan, çağdaş toplum ve çağdaş demokrasi… Bunu yaşatmak için laik eğitimi benimsemiştir. Cumhuriyetin eğitimi laik eğitimdir. Uzun süredir laik eğitim bize unutturulmaya çalıştırıldı” diye konuştu.

Miting sürerken bir kişi de baygınlık geçirdi. Ambulans ile hastaneye götürülen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Miting açıklamanın ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

Kaynak: Sözcü

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