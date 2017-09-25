25/09/2017 09:40


Belediye Başkanının evine saldırı düzenlendi

hakkari haberleri

Hakkari'de Belediye Başkanı Fatih Keskin'in yaşadığı evin önüne ses bombası atıldı

Durankaya beldesi Belediye Başkanı Keskin'in Gazi Mahallesi'ndeki evinin önüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler ses bombası attı.Patlayıcının infilak etmesi sonrası Keskin'in korumalarının silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve polis ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürüttü.Keskin'nin evinin bahçesine 7 Eylül akşamı da ses bombası atılmıştı.


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