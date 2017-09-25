Deprem uzmanından korkutan açıklama 'Daha şiddetlisi gelecek'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede daha büyük depremler yaşanabileceğini belirtti

21 Temmuz gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam etti. Son olarak saat 19.57'de yerin 10 km derinliğinde meydana gelen 4.4'lük sarsıntı nedeniyle yeniden gözler Bodrum'a çevrildi. Depremin ardından kısa bir açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bodrum ve çevresinde daha büyük depremler beklediğini ifade ederek şu sözlere yer verdi:

"Bodrum'da 24.09.2017. 19.57'de 10 km derinde 4,4'lük deprem oldu. Burada daha gerginlik boşalmadı. Daha önceden beklediğimi söylediğim deprem bu değil. Bu bölge daha büyük deprem görecek. O deprem 5,1- 5,3 dolayında olabilir. Ancak yıkıcı olmayacak. Önceden yıkım çığım-hasar görmüş evlere girilmemeli."