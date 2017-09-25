25/09/2017 08:13


Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama 'Referandum sonuçları yok hükmündedir'

Dışişleri Bakanlığı

Barzani'nin bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gitmeye başladı. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''IKBY’de bugün düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve  Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz.''


Valeriy Asapov
Rus Korgeneral IŞİD operasyonunda hayatını kaybetti
deprem haberleri
Deprem uzmanından korkutan açıklama 'Daha şiddetlisi gelecek'
hava harekatı
TSK Irak'ın kuzeyindeki teröristlere bomba yağdırdı
Meral Akşener
Meral Akşener'den hükümete referandum göndermesi
kuzey ırak
Bağımsızlık referandumu için oy verme işlemleri başladı
İlgili Haberler
deprem haberleri

Deprem uzmanından korkutan açıklama 'Daha şiddetlisi gelecek'

hava harekatı

TSK Irak'ın kuzeyindeki teröristlere bomba yağdırdı

Habur tatbikatı

Habur Sınır Kapısı’ndaki askeri tatbikatın seviyesi yükseltildi

trafik kazası

Büyük faciada yanarak can verdiler

Son Dakika Haberleri
Valeriy Asapov

Rus Korgeneral IŞİD operasyonunda hayatını kaybetti

Meral Akşener

Meral Akşener'den hükümete referandum göndermesi

kuzey ırak

Bağımsızlık referandumu için oy verme işlemleri başladı

abd kilise saldırı

ABD'de kiliseye silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam