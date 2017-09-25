Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama 'Referandum sonuçları yok hükmündedir'

Barzani'nin bağımsızlık referandumunda seçmenler sandığa gitmeye başladı. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''IKBY’de bugün düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz.''