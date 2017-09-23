23/09/2017 14:00


Büyük faciada yanarak can verdiler

trafik kazası

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde meydana gelen kazada boya yüklü kamyon otomobillerin üzerine devrildi. Kazada 2 kişinin yanarak can verdiği öğrenildi

Bursa-İzmir karayolundaki Karacabey İlçesi yakınlarında bulunan Çingençeşme Mevkii'nde meydana gelen kazada Balıkesir'den Bursa'ya giden S.M. bilinmeyen nedenle yönetimindeki 34 BFK 23 plakalı boya yüklü kamyonun direksiyon kontrolünü yitirince araç karşı şeride geçip, Karacabey yönüne giden iki otomobilin üstüne devrildi. Kazada, alev alan boyaların yanmaya başladığı kamyonun altında kalan 16 R 1772 plakalı otomobilde bulunan Orhan Tilki ile Tuncay Karaduman yanarak öldü. Kamyon sürücüsünün de yaralandığı kaza ardından alev alan kamyon ve otomobiller itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Plakası alınamayan diğer otomobilde kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Kazanı üzerinden bir süre sonra yol trafiğe açıldı.

 

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