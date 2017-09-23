23/09/2017 10:28


TSK'dan terör hedeflerine yönelik dev harekat

hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı sonucunda saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak ve barınaklar ayrıca Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik dün hava harekatı düzenlendi.Bölgede saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.Harekata katılan uçaklar, daha sonra emniyetle üslerine döndü.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda devam eden hava destekli operasyon kapsamında, dün akşam, silahlı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.Harekatta, iki silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Askeri kaynaklar, hava harekatlarında sadece bölücü terör örgütüne ait unsurların hedef alındığını, sivil vatandaşların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterildiğini bildirdi.


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