Kocaeli'ndeki faciada ölü sayısı artıyor

Kocaeli'nde göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu ölü sayısı 15'e yükseldi

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35'te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir sahil güvenlik uçağı ve iki sahil güvenlik botu sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03'te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25'te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38'te intikal eden sahil güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 15 cansız beden denizden alınmıştır. Göçmen ifadelerine göre, kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 13-15 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 helikopterli sahil güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup, 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."