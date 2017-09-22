Türkiye'nin tepkisini çeken görüntüler hakkında flaş gelişme
Dün ortaya çıkan ve yoğun bakımda sigara içtiği görüntülerle Türkiye'nin tepkisini çeken yaşlı adamın 19 Ağustos'ta hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Adapazarı'nda bulunan özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada stajyer hemşirelerin sigara uzatarak dalga geçtiği yaşlı adamın Mustafa Süzer olduğu öğrenildi. Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden Süzer'in 19 Ağustos günü 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Süzer'in yakınları ise ortaya çıkan görüntüler üzerine dava açmaya hazırlandıklarını söylediler.