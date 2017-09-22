22/09/2017 11:27
Hakkari'de patlama 1 asker şehit düştü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucunda 1 askerin şehit olduğu öğrenildi
Esendere Çobanpınar bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.