22/09/2017 11:23


Kocaeli'nde facia ölü ve kayıplar var

kocaeli

Kocaeli açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 20'ye yakın göçmeni arama çalışmaları devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir sahil güvenlik uçağı ve iki sahil güvenlik botu sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38’te intikal eden sahil güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 4 cansız beden denizden alınmıştır. Yaklaşık 15-20 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 helikopterli sahil güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup, 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."


Gözde Baddal
Miss Turkey finalisti ilk 10'a giremeyince bakın neler yazdı
Yekta Saraç
YÖK Başkanından üniversiteye giriş açıklaması
şehit haberleri
Hakkari'de patlama 1 asker şehit düştü
kocaeli
Kocaeli'nde facia ölü ve kayıplar var
Kim Jong-un
Kim Jong-un'dan Donald Trump'a 'Bedelini ödeyeceksin'
İlgili Haberler
şehit haberleri

Hakkari'de patlama 1 asker şehit düştü

istanbul operasyon

İstanbul'da operasyon başladı o adresler tek tek aranıyor

deprem haberleri

Muğla'da korkutan deprem

jet kazası

Feci kaza sonrası önemli uyarı

Son Dakika Haberleri
Gözde Baddal

Miss Turkey finalisti ilk 10'a giremeyince bakın neler yazdı

Yekta Saraç

YÖK Başkanından üniversiteye giriş açıklaması

Kim Jong-un

Kim Jong-un'dan Donald Trump'a 'Bedelini ödeyeceksin'

erdoğan ve trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler konuşuldu

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam