Kocaeli'nde facia ölü ve kayıplar var

Kocaeli açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 20'ye yakın göçmeni arama çalışmaları devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir sahil güvenlik uçağı ve iki sahil güvenlik botu sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38’te intikal eden sahil güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 4 cansız beden denizden alınmıştır. Yaklaşık 15-20 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 helikopterli sahil güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup, 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."