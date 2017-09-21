21/09/2017 23:21


Feci kaza sonrası önemli uyarı

jet kazası

Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan jet kalkıştan kısa bir süre sonra düştü

İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAZANIN ARDINDAN UYARI YAPILDI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkması sonrası, an itibariyle her iki pistin de operasyona açıldığını bildirdi.Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin pistten çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle Atatürk Havalimanı'nın her iki pisti de operasyona açılmıştır." ifadesini kullandı. 


jet kazası
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