Atatürk Havalimanı'na inişe hazırlanan jet düştü yaralılar var
Atatürk Havalimanına iniş yapmaya hazırlanan özel jet düştü. Olayın ardından havalimanı trafiğe kapatıldı
Kaza sonucunda jette bulunan Pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, Hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin kişi yaralandı. Alınan son bilgiye göre Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.
İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazanın ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı.
Uçak kazasından kurtarılan yaralıların Pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan, Hostes Duygu Doğaçay ve yolcu Mehmet Şahin oldukları öğrenildi.