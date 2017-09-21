İstanbul'da uçak düştü son dakika Atatürk Havalimanı kapatıldı
İstanbul'da uçak kazası.Atatürk Havalimanında TC KON numaralı özel uçak, Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, havalimanı trafiğe kapatıldı tüm uçuşlar durdu. İşte ayrıntılar
Sondakika gelişmesi. Flaş haber. Atatürk Havalimanında kaza TC-KON tescilli özel jet, Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, havalimanı trafiğe kapatıldı.Sondakika! Doğan Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre; özel jetin iniş sırasında düştüğü, ve bölgenin trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ayrıntılar birazdan geliyor...son dakika