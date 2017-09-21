Bakanlıktan Ferhat Göçer hakkında önemli açıklama

Sanatçı Ferhat Göçer'e yönelik tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, Sanatçı Ferhat Göçer'in Bakanlığa danışman olarak atandığına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görevlendirildiği tarih itibarıyla Göçer'in sanatçı yüzünden istifade edilerek sağlık okuryazarlığını geliştirecek bazı projelerde değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Habere konu kişinin ne zaman yeniden açıktan atamasının, ne zaman geçici görevlendirmesinin yapıldığı tarihler net olarak bellidir. Personel hareketinden de anlaşılacağı üzere yeni bir atama ya da danışman olarak görevlendirmesinin söz konusu olmadığı çok açıktır. Bu açık gerçeğe rağmen bu haberlerin yayınlanmasının maksatlı olabileceği değerlendirilmekle birlikte Bakanlığımız hemen harekete geçmiş, yapılan araştırmanın sonucu olarak da Ferhat Göçer'in 7 Kasım 2016 tarihinde Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne yapılan geçici görevlendirmesi sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.