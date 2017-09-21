21/09/2017 17:08


Hurda gemide korkutan yangın

gemi hurda

İstanbul Kartal'da kıyıda demirleyen hurdaya ayrılmış gemide çıkan yangın daha çok büyümeden söndürüldü

Kartal Yunus Mevkii kıyısında demirleyen hurdaya ayrılmış geminin kaptan kamarasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Gemiden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahele ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha önce battığı için hurdaya ayrılığı öğrenilen ve kimsenin olmadığı gemideki yangının sebebi araştırlıyor.

Kaynak: Hürriyet


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