21/09/2017 16:45


İstanbullular yağışa hazırlıksız yakalandı

istanbul yağış

İstanbul'da ani bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar evlere ve dükkanlara sığındı

Kente boğaz hattından yaklaşan yağış getiren bulutlar, meteoroloji radarına yansıdı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra İstanbul Avrupa yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinden sonra ise il genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yarın sabah Anadolu yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor. 

Yağışların yerel şekilde kuvvetli olacağı ve metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor. İstanbul'da vatandaşların ani su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor. 


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