21/09/2017 16:38


Diyanet'ten Kutlu Doğum Haftası ile ilgili son dakika açıklaması

Kutlu Doğum Haftası

Diyanet tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kutlu Doğum Haftası bundan böyle Mevlid Kandili ile aynı hafta kutlanacak

Mehmet Görmez'in emekliye ayrılmasının ardından yerine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hz. Peygamberin (SAV) doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir" açıklamasında bulundu.


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