Yoğun bakımdaki hastaya ne yaptıklarını duyunca şok olacaksınız

Adapazarı'nda yaşanan olayda hemşireler yoğun bakımda tedavi gören yaşlı bir hastaya sigara vererek o anları video çekti. Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Adapazarında özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya sigara veren hemşireler dalga geçerken bir yanda da cep telefonu ile görüntü çektiler. Önce sigarayı hastaya veren hemşireler daha sonra sigarayı alıp gülüşürken daha sonra tekrar sigara ve çakmak veriyor. Ardından yeniden sigara ve çakmağı alan hemşiler kahkahalar atıyor. Sigarayı yakmak isteyen yaşlı hasta elinden sigara ve çakmak alınınca öfkeleniyor. Hastayla dalga geçmeyi sürdüren hemşireler “Aaa çakmak ver amcama, az ver bakayım ne yapacak ya, ağzına sokacak kızım bir tane ver bakayım ne yapacak. Ben vereceğim sana bir dal. Sen sigara içiyor muydun? Ver kız ver, verelim bir dal al çakmak da al. Hemen sokuyor ağzına. Ağzına koy önce.” diye dalga geçtiler.