21/09/2017 10:49


Kırklareli'de şiddetli yağış hayatı felç etti

Kırklareli yağmur

Kırklareli'de sabah erken saatlerde aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı

Sabah saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle birçok mahallede su birikintileri oluşurken, yayalar zor anlar yaşadı. Zaman zaman dolu yağışının da etkili olduğu kentte Karakaş, Karacaibrahim ve İstasyon mahallelerinde su birikintileri nedeniyle bir çok araç yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar Kırklareli Belediyesi ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Polis ekipleri su birikintisi nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de İstasyon ve Pınar mahallelerinde su basan ev ve iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.


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