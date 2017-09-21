21/09/2017 10:42
TSK Irak'ın kuzeyine bomba yağdırdı
Türk Slahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı sonucunda teröristlere ait çok sayıda hedefi imha etti
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.Harekatta, bölgede terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.Görevini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.