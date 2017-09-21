21/09/2017 09:54


Dikkat hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek

serin hava

Sonbaharın gelmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Ancak Meteorolojiden alınan son bilgiye göre sıcaklıklar bugünden itibaren düşmeye başlıyor

Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında hava sıcaklığı 4 ila 8 derece azalacak. Hava sıcaklığının dün 39 derecenin üzerine çıkarak eylül ayı rekorunun kırıldığı İstanbul'da bugün sıcaklığın 29 derece civarında olması beklenirken öğleden sonra kuzeybatısından yağmurlu havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

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