21/09/2017 09:24
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon
İstanbul Tuzla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan operasyona özel harekat polisleri de destek veriyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ildaha önce ilçede tespit ettiği adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.Şifa Mahallesi Eşme Sokağı'nda bir adrese de baskın yapıldı. Zili çalan ekipler, kapının açılmaması üzerine koçbaşı kullanarak içeri girdi. Operasyon kapsamında arama çalışmaları devam ediyor