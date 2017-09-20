Sarıyer'de yangın alevler diğer araçlara sıçradı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir fabrikanın otoparkında çıkan yangın panik yarattı

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir giyim firması atölyesinin otoparkında bulunan servis midibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, midibüsün yanındaki 2 otobüs ile 2 midibüse daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Sarıyer, Maslak, Beşiktaş, Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonucu yangın bir süre sonra söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla beraber yangının çıkış nedeni araştırılıyor