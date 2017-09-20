20/09/2017 16:05
Polis eğitim merkezinde facia 1 şehit var
Niğde'de Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde helikopter pervanesinin çarptığı polis memuru şehit düştü
Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda eğitim sahasındaki helikopterin pervanesinin çarptığı 2 polis ağır yaralandı. Okulda eğitmen olarak bulunan özel hareket polisi olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise götürüldüğü Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.