20/09/2017 16:02


Sınıftaki dolap 7 yaşındaki Yusuf'un hayatını kararttı

Yusuf Ertaş

Bursa'da meydana gelen olayda bir okulun sınıfında sabitlenmeyen dolan 7 yaşındaki Yusuf Ertaş'ın üzerine düştü. Küçük Yusuf hastanede yaşam savaşı veriyor

Bursa’nın Nilüfer İlçesi’ndeki Canaydın İlkokul’nda 2-D sınıfında bulunan 1 metre 80 santim yüksekliğindeki dolabın altında kalan Yusuf Ertaş ağır yaralandı. Bu sırada aynı okulda 4’ncü sınıfta okuyan Muhammet Said Ertaş, koşarak geldiği sınıfta kardeşini dolabın altında kanlar içerisinde görünce baygınlık geçirdi.

Yusuf Ertaş dolabın altından çıkartılıp Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına darbe alan, vücudundaki birçok kemikte kırıklar tesbit edilen Yusuf Ertaş, beyin ameliyatı geçirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Ağabeyi Muhammet Said Ertaş’a ise okulda sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. O da yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı.

Olayı, kendisini telefon ile arayan sınıf annesinden öğrenen avukat baba Adnan Ertaş, geldiği Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinin önünde oğlunun doktorlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Şu anda tek beklentisinin oğlunun sağlığına kavuşması oludğunu söyleyen Adnan Ertaş, "Olayı bana okul idarecileri değil, sınıf annesi telefon ile bildirdi. Onu bu durumda gören diğer oğlumun da pisikolojisi bozuldu. Çocuk ağlıyor, yemek yemiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Adnan Ertaş, daha sonra cep telefon ile arayıp "Geçmiş olsun" demek isteyen okul yönetecileri ile "Durumum iyi değil" diyerek görüşmediğini açıkladı.s

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Yusuf’un üzerine düşen dolabın geçen eğitim döneminde sabit olduğunu, yaz tatilinde boya ve badana yapıldığını, bu sırada sabit olduğu için de dolabın arkasının boyanamadığını belirtip, "Nasıl sabit olmayan hale geldi bilmiyoruz, araştırıyoruz" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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