20/09/2017 15:24
Polis merkezine saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı
Mersin'de bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 şüpheliden birinin tutuklandığı öğrenildi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine saldırmak isterken 50 metre kala etkisiz hale getirilen "canlı bomba" A.A ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin sorguları tamamlandı.Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.