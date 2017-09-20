20/09/2017 15:24


Polis merkezine saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı

canlı bomba saldırısı

Mersin'de bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 şüpheliden birinin tutuklandığı öğrenildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine saldırmak isterken 50 metre kala etkisiz hale getirilen "canlı bomba" A.A ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin sorguları tamamlandı.Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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