20/09/2017 15:18


Ulaştırma Bakanı öldüren oyun Mavi Balina hakkında konuştu

Ahmet Arslan

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ölümlere yol açan Mavi Balina oyunu hakkında açıklama yaptı

Bakan Arslan oyunla ilgili yaptığı açıklamada, 'Özellikle Mavi balina oyununu zararlı içerikler içerdiğini, bunu oynayanların zarar gördüğünü,  çocukların psikolojilerinin bozulması dahil birçok olumsuz sonuçlar doğurduğunu biliyoruz.Tabi bu oyunu, diğer zararlı içeriğe sahip oyunları yasaklayabiliyoruz. Yayınını durdurabiliyoruz. Ancak bunun diğerlerinden farkı şu, kişiler birbiriyle irtibat kurup direkt link oluşturup oynadıkları için müdahile edip yasaklayamıyorsunuz.Ancak bu servisi sağlayan özellikle toplu olarak bu hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcıların bu tip zararlı içerik içeren oyunları oynatmaması bu hizmeti vermemesi adına zaten düzenlemelerimiz var. Bu konuda onları tekrar uyardık.Ancak daha da önemlisi fiilen sahada bunu nasıl engelleyebiliriz konusunda gerek BTK kurul başkanlığımız gerekse İçişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğümüz şu an birlikte bir çalışma yapıyorlar. Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın servis sağlayıcılarından başlayarak bu oyunu oynamalarının engellenmesi.Ve yine bu konuda velilerimizden istirhamımız, bu tip oyunların herhangi bir kurumda oynatıldığını duyarlarsa bu konuda gerekli bildirimler yaparlarsa bun tip zararlı içeriğe sahip oyunları engellemiş oluruz.' ifadelerini kullandı.


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