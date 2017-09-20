Feci kaza öğrenciler dahil 41 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucunda 41 kişinin yaralandığı öğrenildi

Kazada aralarında okullarına gitmek üzere minibüslere binen ortaokul ve lise öğrencilerinin de bulunduğu 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Şu an için 29 yaralı Edremit Devlet Hastanesine, 12 yaralı da Özel Körfez Hastanesine kaldırıldı. 16'sı 18 yaşın altında olan yaralıların görünüş itibarıyla hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.