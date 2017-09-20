20/09/2017 12:56


Dışişleri Bakanlığından Meksika'ya destek açıklaması

Dışişleri Bakanlığı

Dün akşam Meksika'da meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Depremin vurduğu Meksika'ya Türkiye destek verdi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meksika halkının acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’nin Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi. 


KUZEY KORE
Trump'ın o açıklamasına Kuzey Kore'den jet yanıt
öğretmen ataması
Atanmayı bekleyen öğretmen adaylarına müjde
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından Meksika'ya destek açıklaması
Atatürkçü Düşünce Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneğinden Atatürk'süz eğitim programına tepki
Tarkan
Tarkan baba mı oluyor ilk kez konuştu
İlgili Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği

Atatürkçü Düşünce Derneğinden Atatürk'süz eğitim programına tepki

Alperen Sakin

Alperen'in ailesi okul yerine mezarlığa gitti

Atatürk heykeli

Ormana atılan Atatürk heykeliyle ilgili flaş gelişme

Mehmet Özkişi

Emekli astsubayın gizem dolu ölümü

Son Dakika Haberleri
KUZEY KORE

Trump'ın o açıklamasına Kuzey Kore'den jet yanıt

öğretmen ataması

Atanmayı bekleyen öğretmen adaylarına müjde

Tarkan

Tarkan baba mı oluyor ilk kez konuştu

İsmet Yılmaz

Bakan İsmet Yılmaz'dan flaş TEOG açıklaması

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi ...

Devam