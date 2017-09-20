Dışişleri Bakanlığından Meksika'ya destek açıklaması
Dün akşam Meksika'da meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Depremin vurduğu Meksika'ya Türkiye destek verdi
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meksika halkının acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara şifa diliyoruz. Dost Meksika hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı yinelerken, ihtiyaç olması durumunda Türkiye’nin Meksika’ya elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.