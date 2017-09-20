Alperen'in ailesi okul yerine mezarlığa gitti

Okul servisinde unutulup havasızlıktan can veren 3 yaşındaki Alperen'in mezarını ziyaret eden ailesi zor anlar yaşadı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla aileler çocuklarını okula götürürken, Alperen'in ailesi mezarlığa koştu. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk gününde Alperen'in okulu yerine mezarına gittiklerini söyleyen baba Serkan Sakin, "Alperen yaşıyor olsaydı bu sene yine kreşe gidecekti. Alperen'in mezarına giderek özlem gidermeye çalıştık. Ama özlemimiz bitmedi. Eşimi nasıl hayata tekrar bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Zaman her şeyin ilacı ancak insanın iki kolu, iki bacağı var. Sanki bir kolumuz koptu ve hiçbir zaman yerine gelmeyecek. Allah düşmanımızın başına böyle bir olay vermesin" diye konuştu. Baba Sakin, oğlunun fotoğrafları ve görüntüleri ile avunduklarını belirterek, "Keşke Alperen'in daha fazla fotoğrafını ve görüntüsünü çekseydik. Şu an çekildiğimiz fotoğraflar ve videolar yetmiyor" dedi.

Alperen'in ölümünden sonra servislere yeni düzenlemeler getirildiğini söyleyen Serkan Sakin, "Daha iyi olacağına inanıyorum. Servisler, kreşler ve anaokulları ciddi anlamda gözetim altında tutulmalı. Keşke Alperen ölmeden önce bu önlemler alınsaydı. Parmağı olan kim varsa cezasını çekmesini istiyorum" dedi. Olayın ardından Alperen'i anaokuluna götüren servisin şoförü Taner İşgören ile kreş sahibi olan eşi Yurdagül İşgören tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baba Serkan Sakin "Kreş müdürü neden serbest, aklım almıyor. Kayıt için gittiğimizde bize oyuncak odasını gösterdiler. Sonra öğrendik ki çocuğumuz oyuncak odasına bir daha girememiş. Çocuklar dağıtmasın diye odaya almamışlar" dedi.