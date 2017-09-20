20/09/2017 10:25


Ormana atılan Atatürk heykeliyle ilgili flaş gelişme

Atatürk heykeli

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi alanında bulunan Atatürk heykeli üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü  ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin, "Atatürk'e karşı  işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar" kapsamında gözaltına  alındığı öğrenildi.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli  mevkisindeki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette yaklaşık 10-15  yıllık Atatürk heykeli bulunmuştu. 

 

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