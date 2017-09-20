Ormana atılan Atatürk heykeliyle ilgili flaş gelişme
Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi alanında bulunan Atatürk heykeli üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin, "Atatürk'e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar" kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Antalya'da geçtiğimiz günlerde Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli mevkisindeki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykeli bulunmuştu.